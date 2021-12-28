Несколько хозяйств бесплатно получат семена на весеннюю посевную.

Во Владимирской области масштабируют опыт выращивания сои. Несколько хозяйств бесплатно получат семена на весеннюю посевную.Сейчас эта агрокультура растёт на полях Юрьев-Польского и Муромского районов. В 2021 году средняя урожайность составила 22-24 ц/га.«По информации АО «Щёлково Агрохим», показатели биологической урожайности одни из лучших в ЦФО. При правильном подходе производство может быть высокорентабельным», – пояснила руководитель владимирского филиала Россельхозцентра Марина Олимова.В ведомстве добавили, что порядка 15 владимирских хозяйств готовы перенимать имеющийся опыт коллег. У большинства сельхозтоваропроизводителей уже есть необходимая техника.«Всё, что нужно – изучить технологию, правильно выбрать семена, подготовить почву и уже в ближайший сезон засеять отведённые площади», - добавили в пресс-службе Россельхозцентра.Предварительные договорённости по передаче семян достигнуты с СПК «Ополье» и СПК «Небыловский».По данным департамента сельского хозяйства, в 2022 году посевы сои во Владимирской области составят 155 га.