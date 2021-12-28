Дознаватель МЧС разбирается в причинах трагедии.

В Вязниковском районе на пожаре в деревне Борзынь погибла 79-летняя хозяйка частного дома. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области.В 18-05 27 декабря в ведомство поступило сообщение о возгорании. На момент прибытия спасательных подразделений наблюдалось открытое горение дома по всей площади. Рухнула крыша. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 48 квадратных метров. На пепелище они обнаружили труп пенсионерки 1942 года рождения.На вызов выезжали 3 пожарные машины, а также 11 человек личного состава. Дознаватель МЧС разбирается в причинах трагедии.