Превышение эпидпорога заболеваемости зафиксировано на уровне 71%.

Во Владимирской области за минувшую неделю с симптомами ОРВИ и гриппа к врачам обратилось 15 907 человек, среди них 7 683 ребенка.Превышение эпидпорога заболеваемости зафиксировано на уровне 71%. Среди инфицированных школьников от 7 до 14 лет доля оказалась выше на 80%. У владимирцев от 15 и старше - на 150%.Во Владимире зарегистрировано 6 075 обращений к медикам, среди них 2 775 детей. Эпидпорог превышен на 67%.Проведено 412 анализов. В основном циркулируют РС-вирусы. Выявлено 20 случаев гонконгского гриппа А(Н3N2).