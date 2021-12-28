С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 80 560 владимирцев.

Во Владимирской области на 28 декабря выявлено 250 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 64 человек. Ещё 34 жителя подхватили опасный вирус в Ковровском, 31 - в Муромском, 23 - в Гусь-Хрустальном, 18 - в Александровском, 16 - в Кольчугинском, 10 - в Киржачском, 9 - в Вязниковском, 8 - в Камешковском районах. По 7 инфицированных прибавилось в Селивановском и Юрьев-Польском, 6 - в Меленковском, по 5 - в Суздальском и Гороховецком районах, 3 - в Петушинском, по 2 - в Собинском райне и ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 80 560 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 18 771 случай во Владимире, 9151 - в Гусь-Хрустальном районе, 8928 ​- в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.