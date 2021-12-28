По состоянию на 28 декабря в медорганизациях региона действуют 1544 койки для пациентов с новой...

По состоянию на 28 декабря в медорганизациях региона действуют 1544 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 68,5 процента из них занято (1058), свободны 486 65288 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровело, в том числе за минувшие сутки – 726 человек.За период наблюдения в области отмечено 2914 летальных случаев, за сутки – 4 человека.Напомним, во Владимирской области 28 декабря зафиксировано 250 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.