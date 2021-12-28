Год был непростой. Коллектив, из-за пожара до сих пор без собственной сцены, кроме того сказалась и...

Год был непростой. Коллектив, из-за пожара до сих пор без собственной сцены, кроме того сказалась и пандемия. Но по словам директора театра, Бориса Гунина 2021-ый был годом интересных новых спектаклей и гастролей. Все запланированные премьеры и бенефисы состоялись. Одна из самых запоминающихся премьер - постановка режиссера Владимира Кузнецова "Лечить, спасать, любить." Она посвящена медикам, людям, которые борются с ковидом. Владимирский театр первым в России поднял эту тему. Спектакль в декабре станет участником фестиваля "Уроки режиссуры". А вот владимирцы постановки своего театра видели реже, чем жители других городов. При этом торги на проведение капитального ремонта здания после пожара дважды срывались- из-за отсутствия подрядчиков. Борис Гунин выразил надежду, что работы начнутся в январе следующего года.Борис Гунин, директор Владимирского академического театра драмы:- Театр будет ремонтироваться с 20 января. До 20 января пройдут все торги и с 20 января начнутся активные работы.В этом году владимирские актеры впервые побывали со спектаклями во Владикавказе и Новочеркасске. Встречи с казаками в Ростовской области очень помогли в работе над пьесой "По ту сторону Дона". С чеховскими постановками театр побывал на фестивалях в Мелехово и Таганроге. Во Владимире впервые прошел онлайн фестиваль "Театр-территория единства". В нем участвовало 19 спектаклей из разных стран. Координатор гастрольных и фестивальных программ Ольга Гунина надеется, что владимирские зрители уже в ближайшем будущем тоже смогут увидеть эти постановки.