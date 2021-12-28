В числе лидеров по вакцинации - Юрьев-Польский район. Его посетил глава региона Александр Авдеев. О...

В числе лидеров по вакцинации - Юрьев-Польский район. Его посетил глава региона Александр Авдеев. О перспективах развития территории - Мария Платанюк.На передовой как и все медики региона. Юрьев-Польский район - в тройке лидеров по темпам вакцинации. Но, по словам врачей, работу нужно усилить в отдаленных деревнях. Окружение пожилых людей не в полной мере оценивает риски ковида.Марина Мальцева, заведующая инфекционным отделением ЦРБ Юрьев-Польского района:- Русский человек учится только на своих ошибках. И я всегда повторяюсь: Вы продолжаете играть в русскую рулетку.Глава региона замечает: в коллективном иммунитете заинтересованы и местные власти, и руководители предприятий. И определенную передышку нужно использовать для усиления прививочной кампании.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Очень важно сейчас, несмотря на то, что есть такое падение заболеваемости, сохранять бдительность и призывать людей вакцинироваться.Ставку юрьевское ополье делает на аграрный сектор. Профиль АПК Шихобалово- зерновые, масличные культуры, но главное- производство молока. Только в дойном стаже- больше 3 с половиной тысяч голов. На предприятии заняты почти 300 человек.Вкус юрьев-польской колбасы знают далеко за пределами области. В уходящем году на предприятии введены в строй новые производственные площади. Развивается и соцсфера. В районном центре культуры и досуга ведётся плановый ремонт.Реконструкция - и в стенах старинной усадьбы Голицыных. Неразрывно связанной с именем Багратиона. Героя Отечественной войны 1812-ого года. В следующем году на работы в имении направят 36 миллионов. Основное здание приведут в порядок к сентябрю. Усадьба Голицыных - в условиях активного развития внутреннего туризма ценный объект. Как и Юрьев-Польский музей. На первом плане- и развитие инфраструктуры.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Вот такие цели стоят перед Юрьев-Польским: районом и городом. Я надеюсь, что мы обусудим вопросы проблемные. С точки зрения бюджетов, планов. Думаю, найдём понимание, как двигаться на будущее.Что касается Симы, в планах и возрождение усадебного парка.МарияПлатанюк "Вести-Владимир"