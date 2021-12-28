Как справляться с последствиями снегопадов? Как в области идёт работа по расселению людей из...
<a href="https://33live.ru/novosti/28-12-2021-vrio-gubernatora-vladimirskoj-oblasti-aleksandr-avdeev-rasskazal-ob-itogax-proshedshej-nedeli-65279;.html" target="_blank">Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев рассказал об итогах прошедшей недели </a> - Как справляться с последствиями снегопадов? Как в области идёт работа по расселению людей из...
[url=https://33live.ru/novosti/28-12-2021-vrio-gubernatora-vladimirskoj-oblasti-aleksandr-avdeev-rasskazal-ob-itogax-proshedshej-nedeli-65279;.html]Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев рассказал об итогах прошедшей недели [/url] - Как справляться с последствиями снегопадов? Как в области идёт работа по расселению людей из...