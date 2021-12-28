Как справляться с последствиями снегопадов? Как в области идёт работа по расселению людей из...

Как справляться с последствиями снегопадов? Как в области идёт работа по расселению людей из аварийного и ветхого жилья? И о каких ещё проблемах писали люди в аккаунты врио губернатора Александра Авдеева? Об этом сам глава региона рассказал в своем обзоре.