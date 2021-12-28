28.12.2021

2021-12-28 18:40:44

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (49(9795) от 28 декабря 2021 года).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НОВЫМ ГОДОМ

Читайте на странице 2.



ПРАПОРЩИК ПОЛИЦИИ ДЕД МОРОЗ!

В рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» на Павелецком вокзале в Москве сотрудники подразделений органов внутренних дел поздравили с наступающим Новым годом детей и взрослых, транзитом пересекающих столицу нашей Родины. Читайте на странице 2.



ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ — ВДНХ

Начальник отдела полиции по обслуживанию ВДНХ подполковник полиции Николай КОТЕЛЬНИКОВ рассказал корреспондентам газеты «Петровка, 38» о деятельности вверенного подразделения. Читайте на странице 3.



ОГОНЬ — СУДЬЯ БЕСПЕЧНОСТИ ЛЮДЕЙ

Впереди Новогодние каникулы, Рождество Христово, старый Новый год… Руководство УОТО ГУ МВД России по г. Москве поздравляет всех с этими замечательными праздниками. Читайте на странице 3.



НАУКА ПОДОЖДЁТ

Так вышло, что очередную годовщину создания службы связи МВД России мы не предваряем каким-либо материалом, а провожаем. На этот раз мы решили выбрать собеседника, чья профессиональная биография опровергает популярное заблуждение о том, как сложно женщине работать в сугубо технической сфере. Читайте на странице 4.



«БЕЗ ПОЛИЦИИ ВСЁ БЫЛО БЫ ШИВОРОТ-НАВЫВОРОТ!»

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве подвели итоги смотра-конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции», проводившегося под эгидой полицейского главка. Продолжение на странице 4.



ЛУЧШЕЙ ТЕРАПИИ НЕ ПРИДУМАТЬ

По отношению к старшим офицерам полиции слово «двойняшки» использовать непривычно. Нынче Екатерина и Людмила целиком состоялись в профессии. Читайте на странице 5.



ЧЕСТЬ И СЛАВА!

16 декабря в конференц-зале отеля «Double Tree by Hilton» состоялась церемония чествования клуба «Динамо» (Москва) по хоккею с мячом. Продолжение на странице 5.



НЕ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВИДОИСКАТЕЛЯ

Журналисты газеты «Петровка, 38» Николай ГОРБИКОВ и Александр НЕСТЕРОВ стали победителями XIII фотоконкурса МВД России «Открытый взгляд». Их фотоработы уже не в первый раз оказываются в числе призовых. Читайте на странице 6.



ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ

Церемония награждения победителей XV ежегодного Всероссийского фестиваля искусств «Амнистия души» среди творческих коллективов осуждённых, содержащихся в воспитательных колониях, состоялась в режиме видеоконференции. Читайте на странице 6.



«ГДЕ МЫ, ТАМ — ПОБЕДА!» *

Для писателей он — прототип главного героя, для сценаристов — прообраз киногероя, для спортсменов — идеальный пример бойца на ковре, для спецназовцев — старший товарищ и наставник. Сейчас он помогает тем, кто ослаб и оказался без поддержки государства. Продолжение на странице 7.



«ОТДЕЛЕНИЕ МИЛИЦИИ ТОЖЕ МОЖНО НАЗВАТЬ ЭКИПАЖЕМ»

Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт РФ Михаил КОРНИЕНКО — нередкий гость на Петровке, 38. Шесть лет ему довелось служить в органах внутренних дел Москвы. С тех пор Михаил совершил две экспедиции на МКС, одна из которых продлилась целый год. Читайте на странице 8.



ВСЕГДА РАДЫ ПОМОЧЬ

В последние недели декабря принято подводить итоги уходящего года. Учитывать все выполненные и реализованные проекты. Подводит итоги проведённой за год работы и Региональный общественный благотворительный фонд «Щит и Лира», возглавляемый заслуженным артистом Российской Федерации Юрием СЕРБИНЫМ. Читайте на странице 8.



В НАДЕЖДЕ НА СЧАСТЬЕ

Нарядная ёлка, ароматные мандарины, фейерверки и бенгальские огни — вот они, типичные атрибуты российского Нового года. А как этот праздник отмечают в других странах? Давайте узнаем! Подробности читайте на странице 9.



БЕРЁМ, ЁЛКИ-ПАЛКИ!

В Новый год все так сильно и с таким нетерпением ждут какого-нибудь чуда, что часто на удивительные вещи, на самом деле случившиеся, в предновогодней суете сует никто не обращает внимания. Читайте на странице 9.



ПО ВОЛНАМ НАШЕЙ ПАМЯТИ

Как думаете, зачем нужна Комната истории? Конечно, вы будете правы, сказав — чтобы помнили, ценили и знали. Читайте на странице 10.



ПЕРЕВЕСИЛА

Эту абсолютно правдивую историю мне рассказали в одном из окружных управлений внутренних дел столицы. Читайте на странице 10.



«…Я ПЕСНИ РОДИНЕ СЛАГАЛ!»

10 декабря 2021 года исполнилось 200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова. Классик русской литературы, он родился 28 ноября (10 декабря — по новому стилю) 1821 года в городе Немирове Подольской губернии Российской империи. Читайте на странице 11.



ФЕМИДА НЕ ДРЕМАЛА

К сожалению, мы вынуждены пропустить ещё один год в обзоре издания газеты «Ведомости московской городской полиции»: в архивных хранилищах мы не нашли ни одного экземпляра 1874 года. Читайте на странице 12.



АЗБУКА НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ ВКУСНЯШЕК

Новый Год и Рождество отмечают по всему миру. В эти чудесные дни лакомства на праздничных столах тоже особенные. Какими же десертами принято украшать в разных странах новогодние и рождественские столы? Сейчас узнаем. Читайте на странице 13.



ТВОРЧЕСТВО КАК ЧАСТЬ МАТЕМАТИКИ

О чём пишет настоящий поэт? О любви. О вере. О нежности. О затаённых надеждах. Читайте на странице 14.



КРАДЁТСЯ ТИГР НА МЯГКИХ ЛАПАХ...

Символом Нового 2022 года станет Голубой (Чёрный) Водяной Тигр, который принесёт многим большие перемены, особенно в сферах карьеры и личной жизни. Удача и успех в следующие 12 месяцев ждут активных, смелых и решительных, поскольку данные качества чтит покровитель года. Продолжение на странице 15.



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