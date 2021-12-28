Мужчина брал в руки украшения, чтобы “примерить”, после чего скрывался. В полицию поступило два заявления от представителей ювелирных магазинов во Владимире. В первом случае

Мужчина брал в руки украшения, чтобы “примерить”, после чего скрывался. В полицию поступило два заявления от представителей ювелирных магазинов во Владимире. В первом случае потерпевший предприниматель оценил ущерб в 18 000 рублей, во втором – почти в 140 000 рублей. В декабре “ювелирного” грабителя поймали сотрудники полиции. Подозреваемым оказался 37-летний владимирец. По версии следствия, 37-летний задержанный, находясь