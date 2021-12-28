Накануне Нового года гарантирующий поставщик призывает владимирцев своевременно оплачивать квитанции и погасить неисполненные обязательства.

Владимирские предприятия и организации задолжали за электроэнергию 853 млн рублей. Об этом рассказали в ООО «Энергосбыт Волга».По сравнению с прошлым годом «дебиторка» выросла на 180 млн рублей. В злостных неплательщиков 77 фирм и различных структур.В текущем году ресурсоснабжющая компания подала в суд более 1300 исков к юрлицам на 975 млн рублей. На 84 объектах энергетики вводили ограничения потребления электроэнергии.В сбытовой организации добавили, что улучшилась платёжная дисциплина физических лиц. Собираемость достигла 98%.К началу декабря оплату просрочили 56 тысяч человек. Сумма долга составляет 130 млн рублей. На жителей заведено дел на общую сумму более 77 млн рублей.Накануне Нового года гарантирующий поставщик призывает владимирцев своевременно оплачивать квитанции и погасить неисполненные обязательства.Сделать это можно через мобильное приложение «Мой Энергосбыт Волга», а также в личном кабинете на сайте компании. Комиссия не взимается.