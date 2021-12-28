Они устали от регулярных перебоев со светом.

Жители Малышевского сельского поселения написали открытое письмо министру строительства и ЖХК Иреку Файзулину, в «Россети» и врио губернатору Александру Авдееву.Дело в том, что за последние три недели в Селивановском районе не осталось населённого пункта, который не столкнулся бы с перебоями в электроснабжении. В минувшие выходные в Гусь-Хрустальном районе света не было в 71 населённом пункте. Кроме этого, зафиксированы жалобы от жителей Петушинского, Селивановского, Ковровского, Муромского и Вязниковского районов.Жители пишут, что за массовыми отключениями света следуют отсутствие воды и тепла. Скачки напряжения ведут к поломкам бытовой техники. Они просят энергетиков исправить ситуацию, а также разработать программу по капитальному ремонту сетей и реализовать её в ближайшее время.Напомним, что глава региона уже«Пока я вижу одно решение – срочно создавать дополнительные бригады на базе областных учреждений и муниципальных служб, которые будут помогать электрикам в ликвидации проблем. При необходимости задействуем резервный фонд», – подчеркнул он.