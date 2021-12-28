Приговор в законную силу пока не вступил.

В Гороховце нервная мадам получила год колонии условно за избиение судебного пристава. Она обматерила сотрудника службы и нанесла несколько ударов по его руке.В августе прошлого года женщина при проверке сохранности арестованного у неё автомобиля «Инфинити», находящегося на ответственном хранении у знакомой, осталась недовольна излишним контролем со стороны ведомства. Она высказала в грубой форме в адрес представителя ФССП угрозу применения насилия, а также умышленно нанесла рукой несколько ударов.За свой проступок агрессивная хозяйка машины приговорена к году условно с возложением дополнительных обязанностей.Приговор в законную силу пока не вступил.