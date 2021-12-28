Гороховецкий районный суд вынес приговор местной жительнице. Ее признали виновной в применении...

Гороховецкий районный суд вынес приговор местной жительнице. Ее признали виновной в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, и угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, в августе 2020 года обвиняемая присутствовала при осуществлении судебными приставами-исполнителями ОСП Гороховецкого района законных исполнительских действий по проверке сохранности арестованного автомобиля «Инфинити», находящегося на ответственном хранении у ее знакомой.В это время недовольная этим женщина высказала в грубой форме в адрес представителя органа власти угрозу применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, а также умышленно нанесла рукой несколько ударов по его руке.С учетом позиции стороны государственного обвинения по делу, суд назначил наказание в виде лишения свободы условно на срок 1 год с возложением дополнительных обязанностей.Фото: https://pixabay.com/ru/