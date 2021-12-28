В подмосковном Серпухове произошла смертельная дорожная авария. ДТП унесло жизни двух человек. Инцидент произошел около полудня по московскому времени на дороги Калиново-Дракино. Как ..

В подмосковном Серпухове произошла смертельная дорожная авария. ДТП унесло жизни двух человек.Инцидент произошел около полудня по московскому времени на дороги Калиново-Дракино. Как сообщили представители регионального управления МВД России, отечественную легковушку LADA Granta занесло, из-за чего машина оказалась на полосу встречного движения. Там она столкнулась с автокраном Isuzu, сообщают "".По данным правоохранителей, в результате погибли двое человек, находившихся в "Ладе". На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, которые устанавливают точные причины и обстоятельства происшествия, передает сайт "".