Архитектурные детали XVI-XVII вв. составляют основу современной коллекции археологии музея.

Музей-заповедник «Александровская слобода» давно и плодотворно дружит с Научно-реставрационным центром имени академика И.Э. Грабаря. В уходящем году сотрудники Центра провели бесплатную реставрацию нескольких белокаменных предметов из музейных фондов, представляющих несомненную научную и историческую ценность.Реставраторы укрепили и затонировали облевкашенную деталь архитектурного декора «моллюск» (из белого камня) левого пилона западного портала Покровской церкви. Она была обнаружена в 1996 г. реставратором и историком архитектуры В.В. Кавельмахером при зондаже предалтарного возвышения пола (солеи) Домового храма Ивана Грозного.В 2006 г. в ходе археологических раскопок, которыми руководил М.В. Фролов, у Южного крыльца Покровской церкви были обнаружены остатки дворцовых построек первой половины XVI века и найдены фрагменты белокаменных архитектурных блоков - профилированные белокаменные полувалики с двумя полочками. Они также подверглись глубокой реставрационной обработке.Отреставрированные экспонаты являются подтверждением научно обоснованной точки зрения В.В. Кавельмахера, что архитектурный ансамбль Александровской слободы был выстроен в один строительный период – с 1508 по 1513 гг. итальянскими мастерами.Находки Кавельмахера и Фролова являются наглядным подтверждением слов академика Некрасова: «для слободских построек XVI века характерно высокое качество строительных работ, большая точность обработки плоскостей, профилей... техническое совершенство».Архитектурные детали XVI-XVII вв. составляют основу современной коллекции археологии музея. Особое место среди них занимают строительные материалы, ставшие новшествами XVI в. и получившие позднее широкое распространение. Среди них белокаменные блоки – с резьбой и профилированием.Как считает хранитель музейных предметов В.В. Пасторова: «Белокаменные обломы являются подлинными. Они имеют историко-культурное и научное значение и могут активно использоваться в экспозиционной и выставочной работе музея-заповедника «Александровская слобода».