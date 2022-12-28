Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

Алексей Говырин поддержал идею Андрея Турчака изображать на фасадах школ участников спецоперации на Украине. Об этом он рассказал в своём«Считаю предложение правильным и своевременным. В каждом регионе есть настоящие герои. Если в глаза ученикам ежедневно будут смотреть те, кто встал на защиту Родины, то и ребята будут предъявлять к себе другие требования», - подчеркнул депутат Госдумы.Напомним, что секретарь генсовета «ЕР» предложил при проведении капремонта учреждений наносить на здания школ портреты военных, которые участвуют в боевых действиях в зоне СВО.