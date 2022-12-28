Теплые слова от Анатолия Цоя прямо читателям Дни.ру.

Теплые слова от Анатолия Цоя прямо читателям "Дни.ру".Бывший солистгруппы MBAND Анатолий Цойпосле ухода из группы быстро завоевал свое место под солнцем на российской сцене. Сегодня онуспешный музыкант, победитель множества конкурсов и талантливый артист.Так, неожиданно для многих зрителей в 2020 году он победил в телепередаче "Маска", скрываясь в костюме льва. Его кавер на песню Аллы Пугачевой "Позови меня с собой" довел судей конкурса до мурашек — тембр голоса Анатолия удивительно складно лег на мелодию.В ленте новостей"Дни.ру" Анатолий Цой редкий гость. Артист старается не афишироватьличную жизнь, публикуя в социальных сетях в основном рабочие моменты. Известно, что во время участия в конкурсе "Хочу к Меладзе" рядом с ним была любимая девушка. Она поддерживала его на протяжении всего творческого пути. Надеемся, что в 2023году Анатолий продолжит радовать нас не только новыми композициями и клипами, но и радостными новостями о семейной жизни."Дорогие"Дни.ру"! Всех с Новым годом, с Новым счастьем!" — трогательнопоздравил читателей Анатолий. С лица артиста не сходила милая улыбка, а поздравлениеполучилось теплым и, можно сказать, родным.