Заброшенность сельхозугодий Владимирской области обследуют с помощью квадрокоптера. Аэросъемка...

"Заброшенность" сельхозугодий Владимирской области обследуют с помощью квадрокоптера.Аэросъемка помогает качественно и детально провести инвентаризацию земель, выявить нарушения требований законодательства, при этом сэкономив время и деньги. Беспилотник легко попадает в самые труднодоступные места и снимает видео и фото в высоком качестве. Использование дрона эффективно при поиске несанкционированных свалок и карьеров, определении плодородности почвы, зарастания деревьями и сорняками, которое может привести к пожарам.За уходящий год во Владимиркой области обследовали более 56 тысяч гектаров земель сельхозназначения. Зарастание выявлено на 96 процентах из них. Собственникам запущенных земель выписаны 820 предостережений.