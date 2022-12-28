Новым первым замом главы администрации Владимира стал Денис Егоров. Его предшественник Александр Максимов с ноября работает вице-губернатором Владимирской области. Денис Егоров является

Новым первым замом главы администрации Владимира стал Денис Егоров. Его предшественник Александр Максимов с ноября работает вице-губернатором Владимирской области. Денис Егоров является заместителем секретаря реготделения партии “Единая Россия”. Он родился в Лакинске. Имеет высшее юридическое образование. В администрации областного центра он будет в частности курировать вопросы кадров, взаимодействия со СМИ, институтами гражданского общества, контролировать работу