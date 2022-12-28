Денис Егоров стал первым заместителем главы Владимира. Егоров Денис Сергеевич - Первый заместитель...

Денис Егоров стал первым заместителем главы Владимира.Егоров Денис Сергеевич - Первый заместитель главы администрации города, список его многочисленных обязанностей и полномочий опубликован на официальном сайте мэрии Владимира.В новой должности Денис Егоров уже встретился с активом городского Совета старейшин. Встреча прошла в формате дружеского чаепития, сообщила пресс-служба администрации Владимира.На пост вице-мэра Егоров перешел из исполкома «Единой России». Очевидно, что вновь избранный глава администрации Владимира Дмитрий Наумов формирует собственную управленческую команду. Ранее Дмитрий Наумов назначил Владислава Попова заместителем главы администрации города Владимира.Денис Егоров родился 7 августа 1988 года в городе Лакинске. Имеет высшее юридическое образование. В 2010 году с отличием окончил Владимирский государственный гуманитарный университет.Трудовую деятельность начинал в 2008 году в Ассоциации муниципальных образований Владимирской области. С 2013 года работал в администрации Владимирской области в должности консультанта, юриста отдела правовой экспертизы областных законодательных актов. С 2014 по 2018 год трудился в комитете по социальной политике администрации Владимирской области, являлся заместителем председателя комитета, заведующим отделом координации структур бюджетной сферы. С 2019 года занимался предоставлением юридичеких услуг в качестве индивидуального предпринимателя.Имеет большой опыт общественной деятельности. С 2007-2009 гг. был членом Молодежного парламента Владимирской области 2 и 3 созывов. С 2011 по 2015 год был председателем Молодежного правительства региона (по итогам работы в 2013 и 2014 гг. Молодежное правительство вошло в ТОП-10 по Российской Федерации).В 2011-2013 гг. являлся членом Молодежной Парламентской Ассамблеи при Совете Федерации ФС РФ. С 2011 года по настоящее время – член Совета регионального отделения Ассоциации юристов России. С 2009 года по настоящее время – консультант Владимирской региональной приёмной Председателя Всероссийской политической партии «Единая Россия». Соавтор Учебного пособия «Основы права Владимирской области» (2011-2012 гг.). С 2019 года является членом партии "Единая Россия".Женат, воспитывает двоих сыновей.Фото опубликовано на официальном сайте мэрии Владимира.