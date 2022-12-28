Депутаты Владимирского горсовета единогласно приняли новую редакцию Генплана областного центра, который вступит в силу 1 августа 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Город

Депутаты Владимирского горсовета единогласно приняли новую редакцию Генплана областного центра, который вступит в силу 1 августа 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Город развивается, меняются законы, и это требует принятия нового градостроительного документа. Предыдущий был принят еще в 2009 году, а изменения в него вносились в 2014 и 2019 годах. Новый документ разрабатывал