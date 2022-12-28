Множество замечаний и предложений были учтены. Недочёты исправлены, все согласования получены.

Владимирский горсовет единогласно проголосовал за новый Генеральный план областного центра. Он вступит в силу 1 августа следующего года после утверждения новых правил землепользования и застройки.«Документ разрабатывал московский институт «Гипрогор». Множество замечаний и предложений были учтены. Недочёты исправлены, все согласования получены», - заверили в пресс-службе мэрии.Представлявший Генеральный план замглавы администрации Сергей Сысуев подчеркнул, что в городе вырастет количество зеленых насаждений. Сейчас при нормативе в 16 квадратных метров на одного жителя обеспеченность составляет чуть более 11. Увеличить показатель до 16 планируется к 2031 году.Напомним, что предыдущая версия документа утверждена в 2009 году. В 2014 и 2019 вносились изменения. Однако город развивается, меняются законы, что требует внесения новых корректировок.