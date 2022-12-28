Владимирская область вновь во власти непогоды. На Владимир 28 декабря обрушились очередные снегопады. Во Владимирском гидрометцентре рассказали о причинах ухудшения погодных условий в

Владимирская область вновь во власти непогоды. На Владимир 28 декабря обрушились очередные снегопады. Во Владимирском гидрометцентре рассказали о причинах ухудшения погодных условий в регионе. Все дело во влиянии двух циклонов. Причем выпадение снега будет продолжаться и дальше. Владимир Малороссиянцев, начальник Владимирского гидрометцентра Основной циклон находится на севере, севернее Владимира. И в ложбине этого циклона сформировался