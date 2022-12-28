Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, считается одним из музыкальных открытий года. Его патриотический хит Встанем, посвященный памяти героев Великой Отечественной войны, был целиком показан в программе Время, чего прежде не случалось. А клип на песню собрал более 33 млн просмотров на YouTube.

Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, считается одним из музыкальных открытий года. Его патриотический хит "Встанем", посвященный памяти героев Великой Отечественной войны, был целиком показан в программе "Время", чего прежде не случалось. А клип на песню собрал более 33 млн просмотров на YouTube.3 марта 2022 года состоялся первый большой сольный концерт музыканта в Москве, после чего начался гастрольный тур по городам России. Но идут на концерты Дронова люди не только, чтобы хором спеть "Я русский",и вживую увидеть лауреата телефестиваля "Песня года".Есть у 31-летнего SHAMAN одна фирменная фишка, которая сводит с ума поклонниц. Обычно он использует ее во время пения композиции "На заре", впервые исполненную в 80-х годах группой "Альянс", а затем перепетую группой Brainstorm.На сцену 31-летний певец выходит в узких кожаных обтягивающих брюках, подчеркивающих все достоинства фигуры. Но в какой-то момент он засовывает в штаны большой микрофон. От этого мощного прибора портки едва ли лопаются от напряжения. Доведенная до экстаза публика ревет. Ведь от микрофона в штанах все прелести певца кажутся еще более внушительными. А когда SHAMAN рукой резко выдергивает из брюк микрофон, то люди теряют сознание от перевозбуждения. Это выглядит очень патриотично и эротично!И вспоминаются бессмертные строки Владимира Маяковского: "Ядостаюиз широких штаниндубликатомбесценного груза..."