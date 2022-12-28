Гарантирующий поставщик электроэнергии во Владимирской области «Энергосбыт Волга» опубликовал...

Гарантирующий поставщик электроэнергии во Владимирской области «Энергосбыт Волга» опубликовал список самых крупных должников среди управляющих компаний. В него вошли 26 организаций, каждая из которых имеет задолженность за электроэнергию более 50 тысяч рублей. На 20 декабря 2022 года их совокупный долг превысил 40 млн рублей.Больше всего задолжали управляющие компании Александровского района: 8 организаций накопили просроченную дебиторскую задолженность на общую сумму 24,9 млн рублей. На втором месте стоит Вязниковский район – МУП МО «Город Вязники «ЖКС» задолжал за электроэнергию почти 7,2 млн рублей. Третье место занимают крупные должники Петушинского района – 5 управляющих компаний не заплатили более 6,2 млн рублей.Отметим, что наличие у управляющей компании признанной ею или подтверждённой вступившим в силу судебным актом задолженности за два месяца и более является грубым нарушением лицензионных требований. При повторном нарушении из-под управления УК, ТСЖ, ЖСК и пр. могут изъять дома, где были зафиксированы нарушения, или сразу все дома. В ноябре 2022 года, по информации Инспекции государственного жилищного надзора Владимирской области, 15 компаний региона, в чьём обслуживании находятся 696 многоквартирных домов, получили решение об отказе в продлении срока действия лицензии. Среди причин были и долги перед ресурсоснабжающими организациями.«Энергосбыт Волга» призывает клиентов вовремя оплачивать счета за потреблённую электроэнергию и не копить долги. Чем больше задолженность, тем труднее её погасить. Быстро оплатить счета юрлица могут с помощью удобных дистанционных сервисов компании: личного кабинета и мобильного приложения.Фото https://www.pxfuel.com