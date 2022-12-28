В случае возникновения вопросов по начислениям клиенты могут обратиться по телефону контакт-центра: 8 (800) 100-75-30 или оставить обращение в Личном кабинете.

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» выставил квитанции за декабрь 2022 года с суммой начисления выше, чем в ноябре текущего года. Рост платежа вызван двумя причинами. Во-первых, изменилась цена на тепловую и электрическую энергию с 1 декабря 2022 года, во-вторых, в декабре вырос объем потребленных услуг в связи с низкими температурами наружного воздуха. Среднемесячная температура в декабре 2022 составила -7,3°С, что ниже средней температуры ноября на 8°С.Согласно Постановлению Российской Федерации № 2053 от 14.11.2022 с 1.12.2022 введены новые тарифы, рост цены на тепловую энергию для граждан составил 11%, на электроэнергию – на 9%. Цена сохранится без изменения до июля 2024 года. Соответствующее пояснение опубликовано на Департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области.Обращаем внимание, что изменение объема тепловой энергии, потребляемой в многоквартирном доме фиксируется общедомовыми приборами учета и прямо зависит от внешних температурных факторов, особенности системы теплоснабжения дома, работоспособности систем регулирования, выполнения энергосберегающих мероприятий.В случае возникновения вопросов по начислениям клиенты могут обратиться по телефону контакт-центра: 8 (800) 100-75-30 или оставить обращение в Личном кабинете.