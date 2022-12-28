На территории Владимирской области за прошедшие сутки 28 декабря 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 28 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 36 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.10 — во Владимире1 — в Муромском районе2 — в Ковровском районе1 — в Петушинском районе1 — в Александровском районе1 — в Юрьев-Польском районе5 — в Гусь-Хрустальном районе1 — в Собинском районе1 — в Радужном1 — в Киржачском районе2 — в Камешковском районе1 — в Судогодском районе2 — в Вязниковском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 178534 случая заболевания.