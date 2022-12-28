На территории Владимирской области за прошедшие сутки 28 декабря 2022 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 28 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 36 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
10 — во Владимире
1 — в Муромском районе
2 — в Ковровском районе
1 — в Петушинском районе
1 — в Александровском районе
1 — в Юрьев-Польском районе
5 — в Гусь-Хрустальном районе
1 — в Собинском районе
1 — в Радужном
1 — в Киржачском районе
2 — в Камешковском районе
1 — в Судогодском районе
2 — в Вязниковском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178534 случая заболевания.