Иосиф Пригожин прокомментировал скандальный снимок американской поп-дивы.

Иосиф Пригожин прокомментировал скандальный снимок американской поп-дивы.Иосиф Пригожин высказался о 64-летней Мадонне, которая не перестает удивлять публику своими образами и выходками. Так, недавно американская звезда разместила в своем профиле в популярной социальной сети фото, на котором позировала рядом с родными и приемными темнокожими детьми на фоне рождественской ели.Двое из них были одеты в платья с корсетами, а на их ногах красовались туфли на каблуках. Сама певица сидела на корточках, обняв одного из детей за ногу. Наряды и фото в целом не оценила даже повидавшая многое американская публика. Они обвинили звезду в осквернении светлого праздника, который вся страна отметила 25 декабря.В поступках Мадонны нет ничего удивительного, считает Пригожин. По его словам, эта знаменитость всегда славилась тем, что устраивала провокации. "Если бы это сделала Валерия, наверно, это вызвало бы бурную реакцию", – сказал продюсер в беседе с . Мол, все, что делает исполнительница хита Like a Prayer, уже давно неинтересно.Также Иосиф Пригожин, который довольно жестко прошелся по некогда популярной певице Мадонне, отметил, что в России нет такой проблемы, как расизм. Мол, и во времена СССР, и сейчас в школе детей учат относиться толерантно ко всем людям, вне зависимости от расы.