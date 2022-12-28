Евгений Михайлов покинул пост заместителя главы администрации города Владимира. На этой должности...

Евгений Михайлов покинул пост заместителя главы администрации города Владимира.На этой должности он проработал чуть больше двух месяцев. "Вести" сообщали в октябре, как временно исполняющий обязанности главы города Владимира Александр Максимов подписал документ о назначении своим заместителем Евгения Михайлова. Который с 2019 года возглавлял МКУ «Благоустройство», а ранее был начальником управления ЖКХ города Владимира.Предполагалось, что он будет курировать три сферы деятельности мэрии: ЖКХ, транспорт и связь, а также охрану окружающей среды.Однако с избранием главой областного центра Дмитрия Наумова ситуация в мэрии, по видимому, изменилась кардинально. Новый мэр явно формирует собственную управленческую команду. Сегодня стало известно о назначении Дениса Егорова первым заместителем главы Владимира.А ранее Дмитрий Наумов назначил Владислава Попова заместителем главы администрации города Владимира.Фото пресс-служба администрации города Владимира.