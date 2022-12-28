Губернатор поручил разработать соответствующий документ.

Владимирские власти запретят использование квадрокоптеров без разрешения полиции. На заседании антитеррористической комиссии Александр Авдеев поручил разработать соответствующий нормативный акт.Как пояснили в Белом доме, меры вводятся на фоне проведения спецоперации и роста активности украинских спецслужб в подготовке и совершении на территории страны. Задача - усилить меры безопасности в 33-ем регионе. При этом сроки утверждения документа чиновники пока не называют, но если он появится, то владельцы дронов будут обязаны согласовывать полёты с МВД.