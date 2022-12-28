Компания «МегаФон» оштрафована ФАС за необоснованное увеличение тарифов.
Компания «Мегафон» в мае...
Компания «МегаФон» оштрафована ФАС за необоснованное увеличение тарифов.
Компания «Мегафон» в мае текущего года необоснованно изменила тарифы, увеличив их стоимость в среднем на 12%. К такому выводу пришли в ФАС.
В связи с этим «Мегафон» признали нарушителем антимонопольного законодательства и наложили на компанию оборотный штраф. Размер штрафа определится в ходе административного расследования, сообщает пресс-служба ведомства.
«Мегафону» предписано снизить тарифы до экономически обоснованного уровня.
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