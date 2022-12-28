Корреспонденты ГТРК Владимир получили награды от Законодательного Собрания Владимирской области...

Корреспонденты ГТРК "Владимир" получили награды от Законодательного Собрания Владимирской областиВ Законодательном собрании области наградили лучших журналистов, освещающих законотворческую деятельность в регионе. Дипломы победителям традиционного конкурса вручил председатель регионального парламента Владимир Киселёв.Спикер ЗС поблагодарил всех дипломантов за профессиональную работу в освещении деятельности депутатского корпуса. Отметив, что победители конкурса - профессионалы самого высокого уровня, преданные своей работе. Зрителю, читателю, слушателю. По итогам конкурса награды получили журналисты из Владимира, Александрова, Гусь-Хрустального и других городов региона. По итогам года отмечены и сотрудники нашей телерадиокомпании. По направлению "Телевидение и радио" в номинации "Оперативное освещение парламентских тем и событий, отражающих деятельность ЗС" в числе победителей - руководитель службы информации ГТРК "Владимир" Мария Платанюк. В номинации "Объективное освещение деятельности Заксобрания Владимирской области" награду завоевал корреспондент ГТРК "Владимир" Александр Сыпченко.Александр Сыпченко, корреспондент ГТРК "Владимир":- Мы обязательно продолжим совместную работу и будем дальше информировать наших граждан о тех важных законах, которые принимаются парламентариями, которые касаются всех сфер жизни - от строительства дорог до выплат и других социальных обязательств государства.