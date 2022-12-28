Ковровский горсуд приговорил 43-летнего местного жителя к 5 годам лишения свободы условно за изготовление и хранение и продажу нескольких видов оружия, в том числе огнестрельного. УФСБ

Ковровский горсуд приговорил 43-летнего местного жителя к 5 годам лишения свободы условно за изготовление и хранение и продажу нескольких видов оружия, в том числе огнестрельного. УФСБ России по Владимирской области совместно с УМВД России по Владимирской области в июле 2022 года задержали мужчину, в гараже которого оперативники обнаружили: карабин калибра 7,62мм с признаками «кустарной» модернизации