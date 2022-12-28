В небоскребах предлагается треть столичной элитки.

В небоскребах предлагается треть столичной "элитки".На рынке элитного жилья в Москве стало больше небоскребов, высота которых составляет более 100 м. К концу года на долю высотных зданий пришлось 33% от всего предложения дорогих квартир, или 1,8 тыс. лотов.Стоимость "квадрата" в некоторых проектах превышает 1 млн рублей.Самая высокая цена кв. м – почти 1,2 млн рублей – действует в комплексе от застройщика Capital Group в Пресненском районе. Высота корпусов в составе ЖК достигает 263 м. Статусный проект с архитектурой от бюро Сергея Скуратова реализуется рядом с деловым центром "Москва-Сити".Почти 1,08 млн рублей стоит кв. м в комплексе "" от Ant Development в районе Дорогомилово. Элитная башня высотой в 129 м возводится рядом с Поклонной горой и Парком Победы. В архитектуре сочетаются элементы минимализма и классицизма. На верхних этажах разместятся видовые пентхаусы с террасами.Звание самого высокого жилого здания столицы принадлежит премиальному комплексу "" от Capital Group в Пресненском районе. Высота проекта достигает 354 м. На крыше башни работает смотровая площадка, самая высокая в Европе. Средняя стоимость "квадрата" в проекте составляет 607 тыс. рублей.Почему небоскребов становится больше?В первую очередь из-за нехватки земельных участков под строительство, особенно в центральных районах города.Кроме того, высотные проекты позволяют застройщикам отдавать сразу несколько этажей под коммерческие помещения, которые лучше окупаются.Также на рынке всегда присутствует спрос на видовое жилье со стороны состоятельных покупателей.