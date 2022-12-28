Минимальная цена водки в розничной продаже вырастет на 200 рублей. Об этом сообщает федеральное деловое издание «Бизнес Журнал». С 2023 года бутылка водки в рознице будет стоить минимум 281 рубль

Минимальная цена водки в розничной продаже вырастет на 200 рублей. Об этом сообщает федеральное деловое издание «Бизнес Журнал». С 2023 года бутылка водки в рознице будет стоить минимум 281 рубль вместо 261 рубля в настоящее время. Кроме того, возрастет и оптовая цена на водку: она поднимется с 222 до 238 рублей. Со следующего года поднимутся