В части, где служат мобилизованные из Мурома, Собинки, Владимира, Юрьев-Польского и Александрова, появилась новогодняя ёлка. Военнослужащие сами смастерили из подручных материалов крестовину и поставили живую ель.
В части, где служат мобилизованные из Мурома, Собинки, Владимира, Юрьев-Польского и Александрова, появилась новогодняя ёлка. Военнослужащие сами смастерили из подручных материалов крестовину и поставили живую ель. Украсили дерево мишурой и открытками.
Накануне в подразделении побывал депутат Заксобрания Владимирской области Александр Цыганский. По поручению губернатора он доставил в зону СВО гуманитарный груз.
«В эти предновогодние дни, где бы ты ни был, душа просит праздника. Пушистые ёлки, подарки, поздравления всегда поднимают настроение. Мобилизованные из Владимирской области благодарят земляков за помощь и заботу и поздравляют жителей области с наступающим Новым годом!», - написал в социальной сети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.