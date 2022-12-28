В части, где служат мобилизованные из Мурома, Собинки, Владимира, Юрьев-Польского и Александрова, появилась новогодняя ёлка. Военнослужащие сами смастерили из подручных материалов крестовину и поставили живую ель.

В части, где служат мобилизованные из Мурома, Собинки, Владимира, Юрьев-Польского и Александрова, появилась новогодняя ёлка. Военнослужащие сами смастерили из подручных материалов крестовину и поставили живую ель. Украсили дерево мишурой и открытками.Накануне в подразделении побывал депутат Заксобрания Владимирской области Александр Цыганский. По поручению губернатора он доставил в зону СВО гуманитарный груз.«В эти предновогодние дни, где бы ты ни был, душа просит праздника. Пушистые ёлки, подарки, поздравления всегда поднимают настроение. Мобилизованные из Владимирской области благодарят земляков за помощь и заботу и поздравляют жителей области с наступающим Новым годом!», - написал в социальной сети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.