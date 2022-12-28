На площадках фестиваля Путешествие в Рождество находится 25 пунктов сбора гуманитарной помощи. Каждый посетитель может поддержать детей из новых регионов и участников СВО.

На площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" находится 25 пунктов сбора гуманитарной помощи. Каждый посетитель может поддержать детей из новых регионов и участников СВО.Сбор посылок проходит в рамках акции "Москва помогает". За первые дни фестиваля жители столицы принесли более пяти тысяч подарков, сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.По ее словам, москвичи чаще всего передают детям игрушки, сладкие наборы и книги. Для наших бойцов жители столицы приносят теплые вещи: шарфы, шапки и термобелье."Еще благодаря жителям собраны сотни килограммов конфет, шоколада и печенья, настольные игры и новогодние украшения", – уточнила Сергунина.Акция стартовала 1 декабря. К ней присоединились тысячи волонтеров и десятки тысяч простых москвичей. За неполный месяц собрано 70 тысяч подарков. Часть из них уже отправили жителям новых регионов и военнослужащим.Всего действует 50 центров акции "Москва помогает". Помимо площадок фестиваля "Путешествие в Рождество", они работают в парках, на Северном речном вокзале, ВДНХ и на Воробьевых горах.Акция продлится до 8 января. Узнать о расположении пунктов сбора гуманитарной помощи можно на на портале mos.ru.К поддержке наших бойцов присоединились москвичи разных возрастов. Так, участники акции "Поделись теплом" в возрасте от семи до 80 лет более 8,5 тысячи теплых вещей для военнослужащих.