На пожаре во Владимире сотрудники МЧС спасли человека Во Владимире сегодня сотрудники МЧС выехали...

На пожаре во Владимире сотрудники МЧС спасли человекаВо Владимире сегодня сотрудники МЧС выехали по сообщению о пожаре в одной из квартир дома на Ново-Ямской улице, 31А. В условиях сильного задымления был спасён человек и потушен пожар на площади 10 квадратных метров. Загорелись постельные принадлежности и внутренняя отделка квартиры. 16 человек эвакуированы, из них двое детей.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 16 человек личного состава, сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.Причины пожара устанавливаются.Фото: 33.mchs.gov.ru/