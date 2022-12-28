На пожаре во Владимире сотрудники МЧС спасли человека
Во Владимире сегодня сотрудники МЧС выехали...
На пожаре во Владимире сотрудники МЧС спасли человека
Во Владимире сегодня сотрудники МЧС выехали по сообщению о пожаре в одной из квартир дома на Ново-Ямской улице, 31А. В условиях сильного задымления был спасён человек и потушен пожар на площади 10 квадратных метров. Загорелись постельные принадлежности и внутренняя отделка квартиры. 16 человек эвакуированы, из них двое детей.
К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 16 человек личного состава, сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.
Причины пожара устанавливаются.
Фото: 33.mchs.gov.ru/