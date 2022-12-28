29 декабря 2022 года проходит народный праздник Агей Инесей и церковный день памяти пророка Аггея....

29 декабря 2022 года проходит народный праздник Агей Инесей и церковный день памяти пророка Аггея. Пророк Аггей наставляет на правильный путь и награждает за трудолюбие. В эту ночь наши предки жгли костры и бросали в них сделанных из снега человечков. Если огонь быстро угасает, то на Святки будет солнечная и ясная погода.Что можно делать 29 декабря 2022 года:1. Посещают церковь. Молятся о душах недавно умерших родственников, а также о здоровье и чистоте души недавно родившихся в семье детей. За здравие ребёнка в церкви ставят свечку.2. Собраться вечером всей семьёй за одним столом. Пригласить родственников и устроить чаепитие, или же самим пойти в гости к родным.3. Можно стирать и гладить, работать по дому.4. Можно ходить на рыбалку и охоту.Что нельзя делать 29 декабря 2022 года:1. Нельзя в Агеев день заниматься сокрытием тайн, поскольку о них все равно скоро все узнают, а потерять дружеские, родственные или любовные отношения из-за недоверия очень легко.2. Нельзя, чтобы в этот день ваш кошелёк пустовал. Если вы пользуетесь кошельком, то стоит положить в него хотя бы одну купюру, а ещё лучше положить в него все купюры, которые есть в вашем распоряжении.3. Нельзя забивать гвозди — в этот день они символизируют гвозди, которые забиваются в гроб.Народные приметы на 29 декабря 2022 годаДень Агея не просто так назвали Инесеем. В этот день смотрели на то, есть иней или нет. Если инея сегодня много — будут тёплые Святки.С самого утра стоит мороз — сильный холод продлится вплоть до Крещения.Какая погода в этот день, таким будет и весь апрель.Холод 29 декабря — к студёной зиме.От мороза на окнах появились узоры — морозная погода простоит следующие 20 днейФото pxfuel.com