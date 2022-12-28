Любовь Толкалина порадовала поклонников откровенной фотографией.

Любовь Толкалина порадовала поклонников откровенной фотографией.Публика многого не знает о личной жизни Любови Толкалиной. После расставания с британским композитором Саймоном Бассом артистка, насколько известно общественности, так и не завела новый роман. Если бы у актрисы был партнер, тот не разрешил бы ей выкладывать в Сеть откровенные фотографии.Например, недавно Толкалина порадовала фанатов очередным "голым" фото. 44-летняя актриса, стоя перед зеркалом в некой комнате, запечатлела себя без бюстгальтера. Знаменитость сбросила лифчик, вероятно, из-за желания похвастаться самым дорогим – идеальной формой. А Любови, действительно, можно только позавидовать, ведь у нее нет лишних килограммов.Чтобы оставаться стройной и продолжать получать комплименты, Толкалина ведет здоровый образ жизни, занимается различными активностями. Не так давно ее заметили в столичной школе фридайвинга. Плавание – это тоже тренировка, ведь во время этого процесса задействованы все группы мышц.Напомним, Любовь Толкалина вырастила дочь Марию, которую она родила в 2001-м от режиссера Егора Кончаловского. Актриса может похвастаться наследницей, ведь та выросла настоящей красавицей. Ранее "Дни.ру" о дочери знаменитостей.