По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки во Владимирской области ожидается пасмурная погода,...

По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки во Владимирской области ожидается пасмурная погода, небольшой снег.Атмосферное давление 751 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 94%.Магнитное поле спокойное. Ветер западный, 3-6 м/с.Температура воздуха во Владимире и области ночью -8…-9, днём до 7 градусов мороза.29 декабря почитается память святого пророка Аггея, десятого из двенадцати малых пророков. Наши предки заметили, что иней на Аггея предвещает теплые святки (7 января) и говорили: «Аггей иней сей», «а если иней рясный, то Ананий (30 декабря) будет ясным». Если в этот день будет морозная погода, то она продержится до Крещения (19 января). Согласно народным наблюдениям, погода 29 декабря указывает на погоду грядущего апреля.Фото: pxfuel.com/