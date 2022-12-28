Прах Павла Антова, депутата Законодательного собрания Владимирской области, будет доставлен на...

Прах Павла Антова, депутата Законодательного собрания Владимирской области, будет доставлен на родину.Стало известно, что тело трагически погибшего на курорте в Индии владимирского предпринимателя и законотворца, было кремировано. Сейчас оформляются бумаги, которые позволят доставить прах 65-летнего бизнесмена на родину.Напомним, что Павел Антов погиб в результате несчастного случая в Индии, в штате Одиша. Туда он отправился в составе группы российских туристов. Как сообщил ТАСС Алексей Идамкин, генконсул России в Калькутте, полиция "не видит криминальной составляющей" в гибели Павла Антова. Двумя днями ранее в этом же отеле мертвым был найден друг предпринимателя Владимир Быданов.Председатель комитета по аграрной политике Заксобрания Павел Антов был основателем группы компаний "Владимирский стандарт", активно занимался общественной деятельностью, был меценатом. Ценил владимирскую школу живописи и открыл галерею во Владимире. Много лет Павел Генрихович сотрудничал с ГТРК "Владимир", был экспертом проектов "Бизнес-план" и "Планета на ладони".