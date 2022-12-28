Путин подписал указ о запрете экспорта российской нефти по потолку цен с 1 февраля.

Поставки российской нефти по потолку цен запрещены с 1 февраля 2023 года, дату по нефтепродуктам определит правительство РФ, следует из соответствующего указа президента России Владимира Путина. При этом общий срок действия указа в настоящее время ограничен 1 июля 2023 года.Путин своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены."Запрет на поставки российской нефти, установленный настоящим указом, применяется со дня вступления в силу настоящего указа… Запрет на поставки российских нефтепродуктов, установленный настоящим указом, применяется с даты, определяемой правительством РФ, но не ранее чем со дня вступления в силу настоящего указа", - говорится в документе.Отмечается, что указ о спецмерах в связи с установлением некоторыми странами потолка цен на российские нефть и нефтепродукты "вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля 2023 года".Ранее, в пятницу, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия в ответ на потолок цен планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны и юрлицам, которые в контрактах будут требовать соблюдение этого условия, и готова в связи с этим на сокращение добычи, которое в начале следующего года может составить 5-7%.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую перевозить и страховать запрещено.