Актрисе не раз приходилось сталкиваться с трудностями в жизни.

Актрисе не раз приходилось сталкиваться с трудностями в жизни.Многие зрители знают Карину Разумовскую по роли капитана полиции Виктории Родионовой в сериале "Мажор". Она добилась успеха в профессии, снялась более чем в 50 проектах и остается востребованной актрисой по сей день. А вот реальная жизнь звезды далеко не всегда складывалась так же легко, как и творческий путь.Карина Разумовская начала актерскую карьеру еще в раннем детстве. В возрасте пяти лет она дебютировала в фильме "Торможение в небесах", а затем еще не раз появлялась на экранах с другими детскими ролями. Однако родители долгое время не видели дочь профессиональной актрисой и готовили ее к учебе на переводчика.Несмотря на мнение родных, Разумовская не отступилась от своей мечты. Она стала студенткой академии театрального искусства и начала активно сниматься уже во время учебы. В 2005 году, когда на экраны вышел сериал "Адъютанты любви", на молодую актрису обрушилась первая популярность. Но по-настоящему известной она стала лишь годы спустя, снявшись в "Мажоре". Именно с этой работой звезду до сих пор ассоциируют многие зрители.Личная жизнь Карины Разумовской сложилась не сразу. Своего первого избранника, актера Артема Карасева, она встретила еще в студенчестве. В 2005 году, после окончания учебы, возлюбленные стали мужем и женой. Однако брак оказался не слишком крепким.По словам артистки, они с супругом обладали разными характерами, с трудом находили общий язык и часто ссорились. А в 2011 году союз рухнул окончательно. К счастью, после развода Карине все же удалось наладить личную жизнь.Вторым мужем актрисы стал ее одноклассник Егор Бурдин. Их романтические отношения зародились еще в школе, но вскоре после поступления в вуз все закончилось. А спустя годы судьба свела бывших возлюбленных снова. Карина и Егор счастливы в браке с 2018 года и воспитывают трехлетнего сына Платона.Сейчас Карине Разумовской 39 лет. Актриса по-прежнему посвящает себя профессии, но теперь уже не настолько самозабвенно, как на заре карьеры. Этому звезду научил горький опыт. Однажды, снимаясь в одном из эпизодов, она сорвалась с высоты трех метров из-за порвавшегося троса. К счастью, все обошлось. Но самое страшное, что незадолго до этого Разумовская стояла привязанная этим же тросом на крыше шестнадцатиэтажного дома.