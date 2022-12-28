Основатель и президент множества престижных российских фестивалей театра и кино Сергей Новожилов собрал друзей на традиционный предновогодний вечер. В арт-кафе театра имени Вахтангова собрались знаменитые и любимые актеры – Наталья Варлей, Наталья Гвоздикова, Нонна Гришаева, Лариса Лужина, Светлана Тома, Елена Борзова... Примадонна театра имени Вл. Маяковского Светлана Немоляева пришла на праздник с красавицей-внучкой Полиной Лазаревой. Корреспондент Дни.ру поцеловал актрисам руки.

Основатель и президент множества престижных российских фестивалей театра и кино Сергей Новожилов собрал друзей на традиционный предновогодний вечер. В арт-кафе театра имени Вахтангова собрались знаменитые и любимые актеры – Наталья Варлей, Наталья Гвоздикова, Нонна Гришаева, Лариса Лужина, Светлана Тома, Елена Борзова... Примадонна театра имени Вл. Маяковского Светлана Немоляева пришла на праздник с красавицей-внучкой Полиной Лазаревой. Корреспондент "Дни.ру" поцеловал актрисам руки.В уходящем году Светлана Немоляева отметила юбилей. "Страшное дело – 85 лет!" – смеется звезда. Но она полна сил, энергии, вдохновения. По-прежнему много играет в театре и снимается в кино. И ждет Новый год, чтобы собраться всей семьей за праздничным столом на даче в любимом подмосковном Абрамцево."Уезжать в праздничный вечер на дачу – наша давняя семейная традиция, – заверила "Дни.ру" Полина Лазарева. – У нас никто не разъезжается по разным городам и странам. Будем все вместе готовить праздничный стол. Даже бабушка принимает участие. Ее фирменные блюда – салат "Оливье" с тертым яблочком и сырный салат".Рассказала Полина и о подарках. "В прошлые годы дарила бабушке хорошие духи, – улыбается внучка Немоляевой. – У нас нет правила что-то заказывать друг другу в подарок – это все спонтанно. Хотя подарки делать сложно, потому что у всех в нашей семье уже все есть".Единственное, чего боится Полина Лазарева – вещающего дома в новогоднюю ночь телевизора. "Мне лучше вообще праздновать без него, – пояснила актриса. – Он обычно фоном работает, но качество новогодних программ там год от года все хуже и хуже. Если показывают старые фильмы, то я смотрю их с удовольствием и бесконечно. А вакханалия в новогодних телеконцертах с музыкальными номерами у меня ничего, кроме агрессии, не вызывает".