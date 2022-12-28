Суздаль и Муром вошли в топ городов России для проведения новогодних праздников. Эксперты Высшей...

Суздаль и Муром вошли в топ городов России для проведения новогодних праздников.Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по экономике впечатлений и менеджменту в туризме представили города России, куда лучше всего ехать на Рождество. Топ опубликовали РИА Новости. В числе прочих наш город Муром.— «Хлеб да соль на новогодней муромской земле!» — такое приветствие слышат все гости этого города. Здесь нет особо шумных гуляний. Зато неподалеку от Мурома, в селе Карачарово, родился известный русский богатырь. Мало кто знает, что это не просто фольклорный персонаж. Прототипом Муромца был преподобный Илия Печерский, которого сейчас считают покровителем ракетных войск и пограничников.Сегодня часть его мощей хранится в Муроме в Спасо-Преображенском монастыре.Также в Благовещенском мужском монастыре лежат останки князей Константина, Михаила и Федора. Раньше на этом месте была лишь небольшая деревянная церковь — в ней во время похода на Казань Иван Грозный молился о победе.Соседство Мурому в данном рейтинге составили, безусловно, Великий Устюг, а также Ростов Великий, Суздаль, Мышкин, Сысерть, Переславль-Залесский.Фото www.pxfuel.com