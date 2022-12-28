28 декабря у Православной церкви значится днем почтения памяти святого Трифона Печенгского.

28 декабря у Православной церкви значится днем почтения памяти святого Трифона Печенгского.ИсторияМитрофан (имя Трифона в миру, — Прим. ред.) родился в 1495 г. в Новгородской губернии. С ранних лет он слышал голос,звавший его идти на землю Христа. Долгие годы проповедовал веру Трифон, и даже под страхом смерти не отступил от апостольскогослужения.Постепенно мудрым и кротким словом егомногие язычники обратились ко Христу. В 1532 г. святой построил храм и основалпри нем монастырь во имя Святой Троицы.На Руси Трифонапочитали покровителем моряков. В этот день поминали всех, кого забрало море.Традиции и приметыВ этот периодвспоминали существование заряла — существа, похожего на утреннюю зарю. Родителиутешали зарялом своих детей, чтобы те легче засыпали.Какая погодастоит 28 декабря 2022 года, таким будет март следующего года.Если на заревидно красную радугу, значит нужно ждать скорых морозов.А если ночью инейпоявится — день будет ясный и без осадков. Еще сулит он хороший урожай овса.Что нельзя делать28 декабряЗапрещено выяснятьотношения с моряками и рыбаками. 28 декабря нежелательно ругаться с близкими изнакомыми.Нельзя жаловатьсяна погоду или сильный холод, иначе можно потерять здоровье.Запрещено ходитьв лес или в гости.