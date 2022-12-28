Женщина заплатит 40 тысяч рублей и 2,5 года не сможет работать в медучреждениях.

Врача Ковровской городской больницы №2 признали виновной в служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба Владимирского облсуда.Доктор незаконно оформила сестре больничный лист. По документу женщина получила 8 472 рубля.На суде медик не признала свою вину, пояснив, что оказывала помощь по видеозвонку через мессенджер. Якобы родственнице был поставлен диагноз и назначено лечение. Однако судья в доводы врача не поверил.Женщину оштрафовали на 40 тысяч рублей и запретили работать в медучреждениях следующие 2,5 года.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.