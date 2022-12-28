В столице Швеции случилось ЧП. Уточняется, что на юге Стокгольма у ворот жилого дома в районе Энскедален прогремел взрыв. Никакой информации о возможных пострадавших на данный момент нет, ..

В столице Швеции случилось ЧП. Уточняется, что на юге Стокгольма у ворот жилого дома в районе Энскедален прогремел взрыв.Никакой информации о возможных пострадавших на данный момент нет, сообщает . Уточняется, что на месте происшествия найдены отдельные части ручной гранаты. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего, передает .